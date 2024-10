Si è verificato nella mattinata di giovedì 31 ottobre 2024 in via Franciacorta a Rovato un incidente tra un'auto e una Vespa. Le condizioni del ferito, un 58enne, non sarebbero gravi e la macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente, limitando gli effetti collaterali sul traffico.

Scontro tra auto e moto in via Franciacorta a Rovato

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 10.45. Sul posto si è precipitata un'ambulanza della Rovato Soccorso. I rilievi sono stati invece affidati alla Polizia Locale di Rovato. La dinamica è tuttora al vaglio, ma l'impatto si è verificato all'uscita dal parcheggio, nei pressi della farmacia comunale e della pizzeria da asporto. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo.