Scontro tra auto e moto davanti al distributore, ferito un 17enne.

Scontro tra auto e moto, ferito un 17enne

L'incidente è avvenuto in via Vittorio Emanuele II, poco dopo mezzogiorno. Stando alle prime informazioni sembra che l'auto, una Porsche Cayenne guidata da un 53enne e proveniente da Rovato, stesse svoltando verso l'Hotel Touring quando ha impattato con la moto guidata dal 17enne, diretto verso Rovato.

L'urto è stato violento, la moto è stata scaraventata a diversi metri dall'auto e così il giovane, rovinato sull'asfalto.

Dove è successo

I soccorsi

Sul posto si è precipitata l'ambulanza da Adro e l'auto infermierizzata da Chiari, che hanno subito soccorso il 17enne. Poco distante è atterrato anche l'elisoccorso di Brescia, che ha trasportato il ragazzo in ospedale: per fortuna non è in pericolo di vita, nella caduta ha riportato una frattura alla gamba, ma è sempre rimasto coscente. I rilievi sono in mano ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Chiari, mentre ad occuparsi della viabilità (interrotta nel tratto tra la rotonda che collega la rotonda che si innesta sulla variante e l'Hotel Touring) sono stati gli agenti della Polizia Locale del Monte Orfano.