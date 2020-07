Scontro tra auto e moto a Cigole, elisoccorso sul posto per un 75enne.

Incidente

Oggi alle 15.45 sulla strada provinciale 11 un’auto e una moto si sono scontrati. Da quanto ricostruito dai carabinieri giunti sul luogo dell’incidente, sembrerebbe che il 75enne alla guida della moto non abbia rispettato la precedenza, finendo per scontrarsi contro l’auto. Sul posto ambulanza ed elisoccorso dal Civile di Brescia. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso con un forte trauma cranico.