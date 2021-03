Scontro tra auto e furgone sulla strada di campagna

Uno scontro violento, che ha fatto temere il peggio. Ma, alla fine, solo una persona è stata trasportata in ospedale, oltretutto in codice verde. L’incidente tra un’auto e un furgone è avvenuto poco prima di mezzogiorno in via Fossandere, una strada di campagna dietro al cimitero di Capriolo. Sul posto si sono subito portati un’ambulanza, l’automedica, i Vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio e la Polizia locale di Capriolo. Tre le persone coinvolte, ma solo l’autista del furgoncino, che dopo lo schianto è finito in un campo a parecchi metri di distanza, è stato trasportato in ospedale.