Scontro tra auto e furgone: paura a Cologne, ma nessun ferito grave

Per fortuna la donna al volante dell'auto, una 45enne, non si è ferita gravemente. L'incidente è avvenuto all'incrocio e il furgone è finito sopra il cofano e parte del parabrezza dell'auto.

Scontro tra auto e furgone: paura a Cologne, ma nessuno grave

E' successo alle 15.15 circa all'incrocio tra via Chiari e via Cagino, appena dopo il confine di Cologne. Una Mini Countryman e un furgone si sono scontrati e il secondo è finito sopra la parte anteriore dell'auto. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice giallo e sul posto si sono precipitati i soccorritori di Rovato con l'ambulanza, i Vigili del fuoco di Palazzolo e la Polizia Locale del Montorfano per i rilievi e per gestire la viabilità. Per fortuna la 45enne al volante dell'auto non si è ferita gravemente, ma è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale di Chiari per gli accertamenti del caso.