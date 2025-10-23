Scontro tra auto a Rovato.

A Rovato scontro tra due auto

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 8 di questa mattina (giovedì 23 ottobre 2025) in codice giallo in via Primo Maggio. Dalle prime ricostruzioni pare che all’origine vi sia stato uno schianto micidiale tra due auto, che fortunatamente si è concluso senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, un’intera famiglia su un veicolo e una donna in gravidanza sull’altro.

Da una primissima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale di Rovato, intervenuti sul posto per i necessari rilievi, la Mitsubishi bianca (che procedeva da Brescia in direzione Coccaglio,) svoltando verso via Primo Maggio ha perso il controllo e invaso la corsia opposta, saltando il cordolo. Proprio in quel momento, in direzione opposta, sopraggiungeva un Ranger Ford con a bordo un’intera famiglia di Malta (diretta all’autodromo di Castrezzato). Inevitabile la collisione, violentissima.

Sul posto due mezzi dei Vigili del fuoco, l’ambulanza dei Volontari di Bornato e la Polizia Locale. Inevitabili le code, in entrambe le direzioni.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un’automedica e un’ambulanza, presente anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco da Brescia. La buona notizia è che le condizioni delle persone coinvolte, al netto della comprensibile paura, non sarebbero gravi.

