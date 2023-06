Scontro tra auto a Iseo.

Scontro tra auto a Iseo, paura nel pomeriggio

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi (sabato 10 giugno 2023) a Iseo.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 15.30 in via Roma 2.

L'arrivo dei soccorsi

Ancora non si conosce l'esatta dinamica del sinistro. Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze: tre le persone coinvolte e due i feriti. Le condizioni di questi ultimi non destano preoccupazione, la missione è stata infatti declassata a codice verde. Sono stati comunque trasportati all'ospedale di Iseo. Ad intervenire sul posto anche la Polizia locale del Sebino Orientale per la gestione della viabilità e per gli opportuni rilievi del caso.