Scontro tra auto a Cologne: due persone in ospedale.

Cologne: scontro tra due auto

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato oggi pomeriggio (lunedì 11 novembre 2024) in codice giallo a Cologne sulla variante della Sp17. Due le persone coinvolte, una donna di 38 e un'altra di 56 anni. Ad intervenire sul posto un'automedica e due ambulanze.

Stando alle ricostruzione della Polizia Locale del Montorfano, intervenuta sul posto per i rilievi assieme ai colleghi di Palazzolo, la Porsche stava viaggiando in direzione della rotatoria quando per motivi ancora da accertare (si pensa a un malore) la conducente ha perso il controllo del mezzodelle finendo contro la divisoria. L'urto ha sbalzato l'auto, che si è svontrata contro la Fiat 500 diretta verso Chiari. Fortunatamente nessuna delle due donne è in gravi condizioni. Per questioni di sicurezza è stato chiuso lo svincolo verso Chiari. Il consiglio è pertanto quello di prendere strade alternative.