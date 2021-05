Scontro moto-auto: grave 53enne

Questo pomeriggio poco le 14 un terribile frontale si è consumato a Pisogne.

Si tratta di uno scontro avvenuto in via Milano in cui è stato coinvolto un motociclista 53enne.

Subito sul posto sono arrivati la Croce blu di Lovere e l’elisoccorso da Brescia, che questa mattina erano già accorsi nei pressi per un altro intervento in emergenza, allertati in codice rosso.

Giunta anche la polizia stradale per i rilevi del caso e determinare la dinamica.

L’uomo è stato trasportato con l’elicottero agli Spedali Civili di Brescia e successivamente in Poliambulanza.