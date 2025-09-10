Scontro in A21 tra i caselli di Pontevico e Manerbio

E’ accaduto oggi, mercoledì 10 settembre 2025, nel pomeriggio sulla A21 nel tratto tra i caselli autostradali di Pontevico e Manerbio in direzione Brescia, in territorio di San Gervasio Bresciano.

Scontro in A21: scatta il codice rosso

Erano le 14.45 circa quando, nel tratto tra i caselli autostradali di Pontevico e Manerbio in direzione Brescia, in territorio di San Gervasio Bresciano, un furgone è entrato in collisione con un mezzo pesante che lo precedeva. Immediata la chiamata alla centrale operativa dell’112 che ha inviato sul posto in codice rosso l’elisoccorso Brescia decollato da Montichiari, il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l’infermiere partito dalla postazione di Manerbio, l’ambulanza del Dominato Leonense di Leno.

Per prestare soccorso al conducente del furgone, rimasto intrappolato nella cabina del mezzo, hanno lavorato anche due unità operative dei Vigili del Fuoco di Verolanuova. L’uomo di cui ancora non sono note le generalità, è stato affidato alle cure dei sanitari ed stato elitrasportato presso gli Spedali Civili di Brescia, sempre in codice rosso, dove è giunto poco dopo . Pare illeso invece l’autista del mezzo pesante.

Ripercussioni sulla viabilità

La viabilità in Direzione Brescia è attualmente chiusa per consentire i rilievi alla Polizia Stradale, il recupero dei mezzi e il riassetto del tratto stradale. Si consiglia, se non strettamente necessario, di procedere verso il capoluogo utilizzando percorsi alternativi. In direzione Cremona sta per essere riaperta.