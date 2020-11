Scontro frontale, i conducenti estratti dalle auto dai Vigili del Fuoco LE FOTO

Scontro frontale fra due auto: i conducenti sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, ma non sonp in pericolo di vita.

Scontro frontale a Bassano

E’ accaduto pochi minuti fa sulla 45bis. Stando alle prime ricostruzioni si è trattato di un frontale fra due auto, anche se la causa (forse una distrazione) non è ancora stata accertata dai Carabinieri di Bagnolo Mella, giunti sul posto per il rilievi del caso. L’impatto è stato violentissimo tanto che i due conducenti, una 34 di Padova e un 34 di Verolanuova, hanno avuto bisogno dell’aiuto dei Vigili del Fuoco di Verolanuova in quanto erano rimasti incastrati fra i rottami della auto. I pompieri infatti hanno lavorato per estrarre i feriti, poi stabilizzati dai paramedici e trasportati in ospedale contusi e sotto shock, ma in condizioni stabili.

L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico, bloccato in entrambe le direzioni.