Scontro frontale auto-moto all'imbocco della galleria

Scontro frontale tra auto-moti all'imbocco della galleria a Iseo.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 10 sulla sp510 all'altezza di Iseo, precisamente all'imbocco della galleria Montecognolo.

Dove si è verificato il sinistro

Il biker è stato ricoverato in codice rosso

Stando alle prime ricostruzioni il motociclista stava percorrendo la strada in direzione Brescia quando, per motivi ancora da verificare, avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro l'auto che stava salendo verso la Vallecamonica. Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista (classe '74 di Ceto) che è stato trasportato in codice rosso e che verrà operato ad una gamba ma non è in pericolo di vita. Lievi contusioni invece per l'autista (classe 1985 di Lovere).

Ad intervenire sul posto la Polizia Stradale di Iseo che si occuperà di ricostruire nel dettagli la dinamica.

Il sinistro ha comportato disagi sul traffico: la strada è stata bloccata per un'ora. Le auto sono state deviate sulla viabilità alternativa dei paesi rivieraschi.

Le immagini del sinistro