Scontro frontale a Provaglio d’Iseo: due persone coinvolte.

Due le persone coinvolte nello scontro frontale a Provaglio d’Iseo

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato questa mattina (mercoledì 17 dicembre 2025) poco prima delle 9 in via Brescia a Provaglio d’Iseo. Due le auto coinvolte.

Dalle prime ricostruzioni pare essersi trattato di un impatto frontale: due le persone coinvolte, una donna di 26 anni e un uomo di 46. Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e un’automedica. La buona notizia è che la missione è stata declassata ad un più rassicurante codice giallo.

Pesanti ripercussioni sul traffico

Ad essere inviata sul posto anche una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia dal Distaccamento di Gardone Val Trompia. Sul posto anche la Polizia Stradale per I rilievi. Forti ripercussioni sulla viabilità stradale.