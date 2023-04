Scontro frontale a Mazzano, donna in gravi condizioni.

Scontro frontale a Mazzano

É successo ieri sera (domenica 2 aprile 2023) sulla Sp11 a Mazzano a poca distanza dall'isola ecologica, all'altezza del chilometro 245+500: ad essere coinvolte due auto, una Lancia Ypsilon e una Opel Crossland e quattro persone complessivamente coinvolte.

Dove si è verificato il sinistro

L'intervento dei soccorsi

Ad avere la peggio una donna di 50 anni circa che è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, è stata infatti trovata senza sensi dai soccorritori una volta giunti sul posto. Ferite in modo lieve altre due persone. Ad intervenire sul posto tre ambulanze e l'automedica . La Polizia Stradale per gli opportuni rilievi del caso. Presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto i feriti dalle auto.

Si sono verificati inoltre alcuni disagi sul traffico, la tangenziale è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, riaperta intorno alle 21.