Scontro frontale a Capriolo, l'ennesimo incidente all'incrocio killer: un'auto si ribalta sul fianco.

Attimi di apprensione questa mattina (martedì 13 maggio 2025) a Capriolo. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 7.30 in codice rosso sulla spbs469. Ad essere coinvolti due veicoli: una Fiat Punto, che dopo il violento urto si è ribaltata sul fianco, e una Opel Corsa. Ad avere la peggio il conducente della Fiat, un 52enne di Palazzolo sull'Oglio, che è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia; non è in pericolo di vita, ma ha riportato diversi traumi. Ferite lievi per il conducente della Opel, un 36enne di Capriolo.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

Da una primissima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale di Capriolo, sul posto per i rilievi, la Punto non avrebbe rispettato lo stop e si sarebbe dunque scontrata con la Opel che usciva dal paese. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso sulle cause del sinistro. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche i Vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio.