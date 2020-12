Scontro fra un auto e un camion, grave un 61enne

Aggiornamento delle 16

Sembra che nell’incidente sia rimasta coinvolta una sola persona, un 61enne che viaggiava a bordo dell’automobile urtata dal camion. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Incidente a Poncarale

L’allarme è scattato verso le 13.20. Stando alle prime informazioni di Areu (Agenzia regionale emergenza unica), un mezzo pesante e un auto sarebbero stati coinvolti in un incidente mentre percorrevano la ss45bis, poco prima della rotonda per Borgo Poncarale. La Polizia Locale di Flero e Poncarale è sul posto per i rilievi del caso, ma non si sa ancora nulla di preciso sulla dinamica del sinistro o su eventuali feriti.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, due ambulanze e due automediche in codice rosso. Il traffico è bloccato in direzione Brescia, la circolazione è stata deviata in direzione Poncarale.

Seguono aggiornamenti.