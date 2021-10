In via Mazzini

La chiamata ai soccorsi era partita in codice rosso, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito.

Incidente a Paratico, ieri sera intorno alle 23. E' successo in via Mazzini. La chiamata ai soccorsi era partita in codice rosso, ma fortuntamente i feriti non sono gravi.

Scontro fra due auto, paura a Paratico

Ieri sera, intorno alle 23, a Paratico si sono scontrate due auto. Il sinistro è avvenuto in via Mazzini. I soccorsi, come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sono stati allertati in codice rosso. Due le persone coinvolte, un uomo di 28 anni e un altro di 52. Uno dei due è stato accompagnato in ospedale a Iseo in codice giallo.

Sul posto, oltre ai soccorritori di Sarnico, sono intervenute anche le Forze dell'ordine per i rilievi e il Soccorso Stradale Consoli per ripulire la strada dalle auto.