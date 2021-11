cortefranca

Dopo il sinistro è nato un battibecco fra i presenti, poi degenerato nell'aggressione di uno dei conducenti

Pestato dopo un incidente fuori dalla discoteca, grave un 32enne: è successo verso le 5 di questa mattina, domenica 7 novembre, a Cortefranca.

Scontro fra due auto, grave uno dei passeggeri

A prendere i rilievi è stata la Polizia Stradale di Iseo, giunta sul posto assieme ai soccorritori e ai Vigili del Fuoco: due auto si sono scontrate lungo il provinciale 1/b, a poca distanza dalla discoteca Number One: a bordo due minorenni di 17 anni e altre sei persone dai 19 ai 37 anni, nessuno dei quali è rimasto gravemente ferito nell'urto.

Stando alle prime informazioni sembra che però dopo il sinistro si sia creato battibecco tra alcuni presenti degenerato nel pesteggio di uno dei conducenti, un 32enne, che è stato violentemente picchiato (ancora non si conosce l'identità dell'aggressore) mentre attorno si creava un capannello di persone e curiose, finendo poi in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuto in supporto anche i Carabinieri della sezione Radiomobile, che hanno subito raccolto le testimonianze dei presenti: la Stradale è ora all'opera per risalire all'identita dell'aggressore e ai motivi scatenanti la violenta reazione.

Nel frattempo la direzione delle discoteca ha messo a disposizione delle Forze dell'Ordine le immagini della videosorveglianza.