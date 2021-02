Scontro fra due auto, coinvolte anche due minorenni

Scontro fra due auto, coinvolta anche una bambina di 11 anni: è successo poco dopo le 13, a Cologne, ma per fortuna non ci sono feriti gravi.

Il sinistro è avvenuto all’incrocio fra via Santa Maria e la strada provinciale 17. Non è ancora chiara da dinamica dell’incidente, ma sembra che siano rimaste coinvolte due automobile a bordo della quali viaggiavano 5 persone, tra cui ache due minori di 11 e 16 anni. Sul posto si sono precipitate due ambulanze della Croce rossa di Palazzolo e di Adro, ma sembra che per fortuna nessuno abbia riportato gravi ferite nell’urto: il codice, inzialmente rosso, è sfumato in giallo ed è stato predisposto il trasporto dei coinvolti. Due persone hanno rifiutato il trasporto, le altre tre sono state portate in ospedale ma non sono gravi

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Palazzolo e anche la Polizia Locale, che ha bloccato la strada e la circolazione per effettuare i rilievi e permettere la rimozione dei messi incidentati in sicurezza.