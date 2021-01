Scontro fra due auto a Clusane, tre persone ferite: è successo ieri sera, ma fortunatamente nessuno è in gravi condizioni.

Scontro fra due auto a Clusane

Il sinistro si è verificato verso le 9 in via Risorgimento, vicino all’Origami. I rilievi dell’incidente sono in mano alla Polizia Locale, ma dalle prime informazioni è emerso che siano due i veicoli coinvolti nello scontro che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze se non per i mezzi distrutti. Le tre persone che viaggiavano a bordo, tre uomini di 26, 41 e 42 anni, sono stati trasportati agli ospedali di Chiari e Ome in codice verde e giallo.

Sul posto, per regolare la viabilità, è arrivata in supporto anche una pattuglia dei Carabinieri di Iseo.