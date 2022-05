Scontro fra auto e uno scooter: una coppia finisce all'ospedale

Fra i feriti una 19enne e una coppia di coniugi trasportati in ospedale

Attimi di paura questo pomeriggio a Erbusco: una macchina e uno scooter si sono scontrate in via Iseo, poco prima della curva su cui si affaccia il ristorante Sala, e tre persone sono rimaste coinvolte. Fortunatamente nessuno sembra aver riportato gravi ferite.

Scontro fra auto e moto: tre coinvolti

E' sucesso poco prima delle 16. Dalle prime informazioni sembra che un'automobile e uno scooter si siano scontrati in via Iseo: tre le persone coinvolte, una 19enne e una coppia di coniugi di 48 e 51 anni, ma per fortuna nessuno è rimasto gravemente ferito.

Sul posto si sono precipitate in codice rosso l'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo e l'elisoccorso da Bergamo, ma l'allarme è rientrato poco dopo. Ad avere "la peggio" è stata la coppia: il 48enne e la 51enne sono stati trasportati in Poliambulanza.

Sul posto, per i rilievi e per gestire il traffico (che ora è tornato a scorrere con normalità) è intervenuta la Polizia Locale.