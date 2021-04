E’ successo poco fa, in prossimità della rotatoria e del cavalcavia di via Quinzano, fra Flero e Castel Mella. Tre le persone coinvolte, fra cui due motociclisti trasportati in ospedale in codice giallo.

Scontro fra auto e moto, in ospedale due centauri

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi del caso e per gestire il traffico della rotatoria. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’automobile, una Bmw serie 3 guidata da un 38enne, abbia urtato la moto su cui viaggiavano due uomini di 53 e 51 anni, sbalzati dalla moto (una Bmw Gt 1200 Rt) e rovinati a terra. Le loro condizioni inizialmente sono parse gravi, tanto che sul posto si sono fiondate due ambulanze, una del Cosp di Flero e una del Sarc di Roncadelle, un’automedica e l’elisoccorso da Brescia in codice rosso.

Per fortuna, dopo un primo accertamento, l’allarme è scemato. I due centauri, che nella caduta hanno riportato diversi traumi e lesioni ma che non sono in pericolo di vita: il 53enne alla guida della moto è stato trasportato dall’eliambulanza al Civile in codice rosso, seguito dal passeggero in ambulanza e in codice giallo. L’autista della macchina, invece, ha fatto rotta verso il pronto soccorso in codice verde.