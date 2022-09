Scontro fra auto e moto, in ospedale anche una 16enne

Attimi di paura questa mattina in via Risorgimento a Iseo, dove due persone sono rimaste coinvolte in un incidente.

Scontro fra auto e moto, in ospedale una 16enne

E' successo poco prima delle 8, all'altezza del distributore della Keropetrol sulla provinciale. La dinamica del sinistro è in mano alla Polizia Stradale di Iseo, interventuta sul posto per i rilievi dopo le segnalazioni. Stando alle prime informazioni, però, sembra che nel sinistro siano rimasti coinvolti due veicoli, un'automobile e una moto. Due persone, una ragazza di 16 anni e un 18enne, sono stati soccorsi dalle ambulanze della Croce Rossa di Palazzolo e dai volontari di Sarnico, e trasportati in ospedali in codice verde e giallo.

L'episodio ha avuto poche ripercussioni sul traffico.