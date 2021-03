Scontro fra auto e moto, ferito un 22enne: è successo poco fa a Manerbio: il giovane per fortuna non è in gravi condizioni .

L’incidente

Attimi di apprensione questa mattina in via Cremona, a Manerbio, dove un ragazzo di 22 anni è rimasto coinvolto in un sinistro. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale, intervenuti tempestivamente: stando alle prime informazioni sembra che il ragazzo stesse viaggiando a bordo di un motorino quando è avvenuto lo scontro contro un’automobile. L’urto lo ha disarcionato, ma sembra che nonostante tutto non abbia riportato ferite gravi.

Soccorso dall’ambulanza è stato trasportato in ospedale in codice verde