Scontro fra auto a Rudiano, muore un 48enne

Scontro fra auto a Rudiano, perde tragicamente la vita Giovanni Tomasini, 48enne residente nella frazione di Ludriano.

L’incidente è accaduto stamattina, alle 7.50, su via Brescia, all’altezza della cascina Fienil Novo, quando due auto si sono scontrate viaggiando nello stesso senso di marcia in direzione Chiari. Una era condotta da un 19enne con a bordo un 21enne di Castelcovati, sull’altra c’era Giovanni Tomasini, originario di Corzano ma residente a Ludriano, frazione di Roccafranca, che stava andando al lavoro in una cava nelle vicinanze.

Ancora non è chiara la dinamica dei fatti, ma Tomasini dopo l’impatto è finito in un fosso a lato della carreggiata ed è morto sul colpo mentre l’altro conducente è stato sbalzato.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi: le ambulanze, i Vigili del Fuoco di Orzinuovi, due pattuglie della Polizia stradale di Iseo, la Polizia locale di Rudiano e l’elisoccorso che ha trasportato l’altro conducente di 19 anni in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.

I soccorritori hanno cercato di rianimare subito anche il 48enne ma purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare.

Le indagini delle Forze dell’Ordine per far luce sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso.