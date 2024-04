Scontro auto - scooter a Rezzato, paura in mattinata.

Paura in mattinata per uno scontro auto-scooter a Rezzato

Attimi di apprensione nella mattinata di oggi (domenica 21 aprile 2024) a Rezzato. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 9.10 in via Breve.

Dove si è verificato il sinistro

Un importante impatto

Lo scontro si è verificato all'altezza dell'incrocio tra via Belli e via Prati. Ancora non si conosce l'esatta dinamica del sinistro, tuttavia da una prima e sommaria ricostruzione pare che lo scooter abbia urtato la fiancata dell'auto. A seguito dell'impatto la donna alla guida (54 anni) è stata sbalzata dalla sella ed è poi finita sull'asfalto. Al netto della comprensibile paura, le condizioni della donna non sarebbero gravi: la stessa, infatti, non avrebbe mai perso conoscenza.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire sul posto i sanitari del 118, la donna è stata trasportata in ambulanza e codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. Sulla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro sta lavorando la polizia locale di Rezzato, intervenuta sul posto per gli opportuni rilievi del caso.