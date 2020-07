Scontro auto moto, un centauro finisce un ospedale

Scontro auto moto a Leno, un centauro finisce un ospedale: le sue condizioni sembrano non essere critiche.

Scontro auto moto

E’ successo verso le 15.30 in via Manzoni, all’incrocio con via Bedoletto, nella frazione di Castelletto. Secondo le prime informazioni il conducente dell’auto, che staa procedendo lungo la via, non si sarebbe accorto che la moto del centauro stava svoltando. Se n’è accorto solo all’ultimo minuto, quando ormai era troppo tardi per evitarlo. L’impatto ha scaraventato l’uomo sull’asfalto.

Giunte sul posto le ambulanze della Croce Bianca di Leno si sono subito occupate del ferito, trasferito alla Poliambulanza in condizioni fortunatamente non critiche. I Carabinieri si stanno occupando dei rilievi del caso.