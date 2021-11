Scontro auto moto a Palazzolo, due feriti.

Incidente

Ieri, venerdì 19 novembre, poco prima delle 22 in via Firenze a Palazzolo sull'Oglio un'auto e una moto si sono scontrate. Sul posto la Polizia locale, ambulanza e automedica. Il giovane di 14 anni alla guida della moto è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia in codice giallo. mentre il 72enne alla guida dell'auto ha riportato solo qualche lieve ferita.