Scontro auto-mezzo pesante ad Erbusco

Scontro auto-mezzo pesante questo pomeriggio (venerdì 24 novembre 2023) di fronte agli uffici del Ricamificio Franciacorta ad Erbusco.

Scontro auto-mezzo pesante

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 15.15 in via Consolare 27 ad Erbusco (località Zocco). La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire nel dettaglio, dalle prime informazioni l'auto e il mezzo pesante stavano viaggiando in direzioni opposte quando si sono scontrati all'altezza del Ricamificio Franciacorta. L'auto avrebbe urtato lateralmente il camion, dove è collocato il serbatoio, provocando una fuoriuscita di carburante: la scena è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco del fuoco.

Dove si è verificato il sinistro

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire sul posto i Carabinieri della Radiomobile di Chiari e i Vigili del Fuoco di Palazzolo sull'Oglio. La signora al volante dell'auto è stata trasportata in codice giallo, al momento dell'arrivo dei soccorsi la donna risultava cosciente.

Le immagini