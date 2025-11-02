Scontro all’incrocio a Orzinuovi: l’automedica si ribalta nel canale, ferita l’autista

Un’autista soccorritore in servizio su un automedica di Areu è rimasta ferita questo pomeriggio, domenica 2 novembre, in un sinistro avvenuto nel Comune di Orzinuovi.

L’automedica si ribalta nel canale, ferita l’autista

Stando alle prima informazioni, a causare l’incidente sarebbe stata la mancata precedenza di un automobilista che non si è fermato al semaforo all’incrocio tra via Donatello e la Sp1. Il veicolo ha urtato violentemente l’automedica, che si è ribaltata nel canale adiacente la strada, pieno d’acqua.

Sul posto, oltre all’ambulanza di Soncino e all’auto infermierizzata da Chiari, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno aiutato i feriti a uscire dall’auto. Fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito: ad avere la peggio è stata una donna di 53 anni, l’autista soccorritore (e non una dottoressa, come emerso in un primo momento) che viaggiava a bordo del mezzo avanzato, trasportata in ospedale in codice giallo.

Sono intervenuti anche i carabinieri di Orzinuovi, ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La nota di Areu

La Direzione strategica di AREU non ha mancato di esprimere la propria vicinanza all’autista coinvolta nell’incidente.

“Oggi alle 13.45, in via Donatello a Orzinuovi, un’automedica si Areu è stata urtata lateralmente da un’auto che, procedendo da una strada perpendicolare, non ha rispettato il semaforo. L’impatto, sul lato conducente, ha spinto il mezzo di soccorso avanzato per circa cinque metri, facendolo finire in un piccolo fossato a lato della carreggiata – si legge nella nota inviata dall’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza, che ha poi rassicurato sulle condizioni dell’operatrice ferita – L’autista soccorritore, che stava raggiungendo l’equipaggio sanitario dopo il trasporto di un paziente in ospedale, è uscito autonomamente dal veicolo ed è stato accompagnato in via precauzionale al Pronto Soccorso di Chiari. Le sue condizioni non destano preoccupazione”