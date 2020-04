Sconfitta dal cancro, Ilenia si è spenta a soli 36 anni

Ha perso la sua battaglia contro il cancro, gettando nel lutto la famiglia, la comunità di Manerbio e i tantissimi amici che non vedranno più il sorriso con cui ha sempre affrontato le sfide della vita. Ilenia Annoni si è spenta a soli 36 anni, dopo aver combattuto per più di un anno contro il male che alla fine se l’è portata via.

Addio Ilenia

«Sempre attiva e allegra finché ha potuto, una bella persona davvero». Parole cariche d’affetto quelle di un’amica della manerbiese, sconvolta per l’ennesima tragedia che appesantisce la già pressante emergenza. Ex impiegata della Dimmidisì (aveva lavorato finché a potuto), la Annoni vissuto la malattia a testa alta, con lo spirito colmo di speranza e di voglia di vivere. «Faceva quello che voleva, la malattia (che le avevano diagnosticato poco più di un anno fa) non le ha impedito di vivere appieno la sua vita – ha ricordato l’amica – Era solare, sempre allegra e con il sorriso sul volto: spesso era lei che dava forza a noi. Ciao Ilena, eri il nostro raggio di sole».

