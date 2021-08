Scomparso da giorni, 42enne ritrovato morto nei campi: si sono concluse questa mattina le ricerche dell'uomo, classe 1979 e residente a Pontevico, il cui corpo si trovava nelle campagne manerbiesi, fra la cascina Fedrizze e la Campostrini.

Scomparso da giorni

Le ricerche erano partite ieri pomeriggio a seguito della denuncia di scomparsa sporta dalla compagna del 42enne, originario del cremonese e residente a Pontevico e ospite fino al 18 luglio nella sede pontevichese della comunità terapeutica di Bessimo, che da domenica non aveva più notizie dell'uomo: allontamento volontario, sembra essere la prima ipotesi. I Carabinieri del Comando di Verolanuova, la Protezione Civile di Pontevico, i Vigili del Fuoco, elicottero e droni, i sommozzatori, le squadre cinofile e in supporto la Polizia Locale: diverse le forze scese in campo per cercarlo. L'unica traccia era la Fiat Punto grigia, parcheggiata nei campi vicino alla cascian Fedrizze: all'interno del veicolo, chiuso a chiave, ancora il portafoglio e il cellulare spento.

Trovato morto nei campi

Del proprietario nessuna c'era traccia, fino al tragico epilogo di stamattina. L'uomo è stato trovato in mezzo al granoturco, a poca distanza dalla sua auto, senza vita.

I Carabinieri sono sul posto. Sul corpo è stata disposta l'autopsia.