Scomparsa Gabriella Bassani, il giorno dell'ultimo saluto

L'addio

Si terranno domani (martedì 28 dicembre) alle 10 i funerali di Gabriella Bassani scomparsa il giorno della Vigilia di Natale (venerdì 24 dicembre) all'età di 89 anni.

Una figura importante, ricordi indelebili

Per tanti anni ha gestito il bar “Da Gabry” a Nuvolera offrendo a tutti ospitalità e gentilezza. Il locale fu la prima sede del Gruppo Alpini locale di cui Gabriella era madrina. tanto che nel 2017 in occasione dei festeggiamenti per il 90esimo anniversario della fondazione del gruppo alpini, la signora Gabry ha fatto il giro del paese su di un mezzo tra gli applausi della popolazione. Era figlia dell'alpino Bortolo. Da tutti è ricordata per la sua solarità, il sorriso sempre presente e la cordialità e gentilezza con le quali accoglieva gli avventori del suo bar. Da tutti richiesto e ricordato il mitico pirlo la quale ricetta risulta essere ancora sconosciuta ai più.

L'ultimo saluto

L'anziana si è spenta in silenzio nella casa di riposo di Pontevico, per coloro che volessero fare visita la salma riposa alla casa funeraria Spinelli di Pontevico. I funerali si terranno nella parrocchia di san Lorenzo nella mattinata di domani e successivamente verrà trasferita al cimitero di Casalmoro di Mantova dove verrà sepolta accanto alla sorella Michela.