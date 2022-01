Scomparsa Andrea Rosoli, dopo il funerale in Svizzera la cerimonia di suffragio a Rezzato

L'addio

Due comunità unite nel lutto.

Si terrà domani (mercoledì 5 gennaio) alle 14.30 la cerimonia in suffragio di Andrea Rosoli nella parrocchiale di S. Giovanni Battista in piazza Vantini a Rezzato.

Il funerale celebrato a dicembre

L'uomo era spirato lo scorso 30 novembre dopo una brevissima malattia a Losanna dove si era trasferito nel 2008. La cerimonia funebre era avvenuta a Losanna il 7 dicembre scorso ma avevano potuto parteciparvi solo i parenti stretti. Tanta l'attesa per la celebrazione nel comune dove vive la sua famiglia d'origine e dove era molto conosciuto in modo particolare per il suo impegno nel volontariato.

La famiglia unita nel lutto

A piangerlo la moglie Isabelle e le figlie Juliette e Alice, la mamma Annamaria e il papà Alfonso.