Franciacorta

La giovane è stata vista l'ultima volta martedì 2 novembre alle 18 in corso Bonomelli.

Marilena è stata vista per l'ultima volta martedì 2 novembre alle 18, mentre camminava lungo Corso Bonomelli. Poi, più nulla. I famigliari sono in ansia per lei e, dopo aver sporto denuncia ai carabinieri di Rovato, hanno deciso di lanciare anche un appello sui social nella speranza di ritrovarla. Un appello che raccogliamo anche noi, con l'auspicio che la giovane possa tornare al più presto a casa.

Scomparsa a Rovato: l'appello dei famigliari di Marilena

Marilena ha 27 anni. Al momento della scomparsa indossava una giacca di pelle nera, una maglietta rossa brillantinata, jeans e scarpe da ginnastica. Nel pomeriggio di martedì 2 novembre è stata vista nella zona di piazza Cavour. L'ultima segnalazione risale alle 18, in corso Bonomelli. Da quel momento, si sono perse le sue tracce.

A poche ore dalla scomparsa i famigliari, che sono molto preoccupati, hanno sporto denuncia ai carabinieri. L'appello è stato lanciato però anche sui social, nella speranza che questo possa servire a rintracciare prima possibile Marilena.