Scompare da Coccaglio, viene ritrovato nel Bergamasco

Lieto fine

A segnalarlo alla Polizia locale è stato il sacerdote don Andrea Piana che lo ha identificato, il 36enne bresciano si trovava in stato confusionale.

Era scomparso dalla sua casa di Coccaglio da un giorno intero ed è stato ritrovato sabato 22 gennaio in stato confusionale all'oratorio di San Pietro a Caravaggio nel Bergamasco.

Scomparso da casa a Coccaglio

Una storia a lieto fine quella che ha visto protagonista un uomo di 36 anni, residente a Coccaglio, che poteva però avere un epilogo ben peggiore. Infatti aveva fatto perdere le sue tracce allontanandosi da casa e la famiglia stava in ansia per lui già da 24 ore, ma per fortuna la segnalazione di don Andrea Piana ha portato sul posto la Polizia locale, che poi è riuscita a identificarlo.

Identificato dalla Polizia locale

Tutto è accaduto sabato, quando l’uomo è arrivato da Vidalengo, a piedi, con il suo cagnolino. "È arrivato in oratorio intorno alle 9.30 ed è stato invitato a uscire perché la mattina è chiuso - ha spiegato il sacerdote - il ragazzo è rimasto lì fuori fino alle 14.30, a quel punto ho ritenuto opportuno avvisare la Polizia locale"