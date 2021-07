Scivola sull'aslfalto con lo scooter, postino in ospedale

Scivola sull'aslfalto con lo scooter, un postino finisce in ospedale: è successo poco fa a Manerbio, per fortuna non ha riportato gravi ferite.

Scivola sull'aslfalto, postino finisce in ospedale

L'incidente è avvenuto in via Magenta, poco prima di mezzogiorno. Stando alle ricostruzioni della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, l'operatore di Poste Italiane, un 31enne, stava viaggiando in sella al suo scooter per recapitare lettere e raccomandate ai cittadini. La velocità era ridotta, era quasi fermo ma, complice l'asfalto bagnato, il mezzo è scivolato trasciando il portalettere con se.

I presenti hanno chiamato un'ambulanza, che ha subito soccorso il giovane. Per fortuna non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Manerbio.