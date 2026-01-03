Scivola durante un’arrampica sportiva: interviene l’elisoccorso

L’allarme è scattato questa mattina sulla palestra di roccia Pasticceria a Marone: quando un quarantenne si è trovato in difficoltà durante una scalata sportiva.

Infortunio sportivo

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

I soccorsi sono stati attivati verso le 11,48, come riportato dal portale Areu (agenzia regionale emergenza urgenza), tempestivamente si sono recati sul posto i Carabinieri di Chiari, il Soccorso Alpino di Breno, un’ambulanza, un’auto medica, i Vigili del Fuoco di Brescia, e l’elisoccorso inviato dagli Spedali Civili di Brescia. Riccardo Gallo, classe 1984, di Altavilla Vicentina (Vi) ha deciso di allenarsi sulla parete della falesia Pasticceria, sulla strada Madonna della Rota e Croce Marone, zona ricca di palestre di roccia molto frequentata dagli amanti di questo sport. Durante l’arrampicata l’uomo è scivolato per circa 7 metri, forse a causa della parte ghiacciata. La missione, iniziata in codice rosso, fortunatamente si è conclusa con il trasporto dell’uomo in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia in codice giallo.