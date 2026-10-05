Scippa la borsa ad una donna nel parcheggio del supermercato, fermato da un agente fuori servizio.

A Castegnato: scippa la borsa ad una donna

Sono scattate nei giorni scorsi le manette ai polsi di un 30enne marocchino senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti: l’uomo è stato bloccato e fermato da parte di un agente di polizia libero dal servizio mentre si trovava nel parcheggio esterno del supermercato Lidl di Castegnato. La sua attenzione è stata attirata dalle urla di una donna rivolte verso il 30enne il quale stava tentando di darsi alla fuga con in mano una borsa nera.

Lo stesso agente ha riconosciuto nel 30enne la stessa persona che poco prima si trovava all’interno del supermercato: dopo essersi qualificato come agente gli ha intimato l’alt ma senza successo. Ha preso quindi il via un concitato inseguimento al termine del quale, non senza qualche difficoltà, il 30enne è stato fermato e bloccato. A giungere sul posto gli agenti della Squadra Mobile e i carabinieri della Compagnia di Chiari i quali, dopo aver raccolto la testimonianza della commessa, hanno perquisito il soggetto: nella borsa aveva tutta la merce rubata poco prima che è stata recuperata e riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale.

La misura del Questore

Il 30enne è stato arrestato, il questore Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale per poter poi procedere alla sua espulsione: