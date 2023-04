Sciopero anche a Pasquetta all'Eural Gnutti

Non la solita grigliata: a Pasquetta gli operari del reparto fonderia dell'Eural Gnutti hano manifestato davanti ai cancelli della ditta.

Sciopero Eural Gnutti

La protesta è iniziata in concomitanza con il turno delle 22 di domenica 2 aprile, è proseguita fino alle 22 di martedì 4 e poi doveva sospendersi per le festività pasquali. Il desiderio di essere ascoltati degli operai del reparto fonderia della ditta però è troppo forte: nel pomeriggio di Pasquetta, per qualche ora, in molti si sono trovati davanti ai cancelli della ditta per una nuova manifestazione di protesta. Il prossimo sciopero è previsto per domenica 16 alle 22, ma non è escluso che possano esserci nuove manifestazioni in settimana.

Le immagini della protesta

Le ragioni della manifestazione

I lavoratori hanno messo in atto lo sciopero per diversi motivi: mancato rinnovo del contratto di seconda fascia, che ormai si protrae da due anni e mezzo, e l'introduzione in modo strutturato del diciassettesimo e diciottesimo turno con modalità 4 -1, cioè quattro giorni di lavoro e uno di riposo, cosa impraticabile a livello fisico a detta dei lavoratori.