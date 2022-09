Sciame di vespe attacca un gruppo di atleti, shock anafilattico per uno di loro

Attimi di grande paura quelli vissuti nella mattinata di ieri (domenica 11 settembre 2022) a Concesio.

Sciame di vespe disturbato inavvertitamente

Il tutto è accaduto intorno alle 10: un gruppo di sportivi stava partecipando ad una gara podistica quando, in prossimità del santuario di Sant'Onofrio, senza accorgersene hanno disturbato un nido di vespe. Come succede in questi casi, le vespe hanno attaccato le persone presenti per difendersi.

I coinvolti

Ad essere coinvolte sono state sei persone, tra questi un uomo che è andato in shock anafiltattico: provvidenziale è stato l'intervento degli organizzatori, i quali, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, gli hanno somministrato l'antistaminico che gli ha salvato la vita.

L'intervento dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto, come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) un'ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato poi trasportato agli Spedali Civili di Brescia, la missione da codice rosso è stata declassata a codice giallo.