Schianto tra moto e furgone, muore 30enne

Ennesima tragedia sulle strade bresciane. Un motociclista di 30 anni, le cui generalità non sono ancora note, è morto nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 settembre, in un incidente contro un furgone.

Tragedia a Orzinuovi, muore motociclista

Lo schianto è avvenuto attorno alle 16.10 a Orzinuovi, lungo la Provinciale che porta a Roccafranca, all'altezza di cascina Fienile Decio. Ancora da ricostruire la dinamica esatto del sinistro, che ha visto coinvolti la moto su cui viaggiava il ragazzo e un furgone.

L'impatto frontale è stato violentissimo e per il 30enne in sella alla moto non c'è stato nulla da fare. Nonostante l'intervento sul posto dei soccorsi - è stato tra l'altro attivato che l'elisoccorso - ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso. Sul posto erano al lavoro anche i Vigili del fuoco di Orzinuovi, oltre ai carabinieri. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code che hanno paralizzato per ore la Sp2.