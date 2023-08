Schianto tra moto, auto e furgone: centauro in gravi condizioni al Civile

Schianto tra moto, auto e furgone: centauro in codice rosso al Civile.

L'incidente è avvenuto oggi (martedì 22 agosto 2023) alle 13.30 in corrispondenza dell'intersezione tra via IV Novembre e via Soldato Giuseppe Sabbadini a Capriolo. La moto, proveniente da Sarnico lungo la provinciale, era in sorpasso quando è entrata in collisione con l'auto condotta da una donna residente a Coccaglio, in uscita dallo stop di via Sabbadini (con svolta obbligatoria a destra verso Sarnico). Dopo l'urto con la vettura, la moto è rimbalzata sul fianco di un furgone, condotto da un uomo residente a Rovato, che viaggiava verso Adro, e poi ha fatto un volo di diversi metri. Ad avere la peggio è stato ovviamente il centauro, un uomo classe 1962 residente a Sarnico (Bergamo). Le altre due persone coinvolte, i conducenti dell'auto e del furgone, sono rimasti illesi.

L'arrivo dei soccorsi

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso; l'uomo avrebbe riportato trauma cranico e toracico, ma è rimasto sempre cosciente durante l'intervento dei sanitari (sul posto l'ambulanza dei Volontari di Sarnico e l'automedica). Tempestivo anche l'intervento della Polizia Locale di Capriolo, guidata dal comandante Mauro Foglia. Gli agenti hanno effettuato i necessari rilievi e ricostruito la dinamica del sinistro, e si sono dovuti occupare anche della gestione del traffico sempre intenso lungo la provinciale che attraversa Capriolo.