La chiamata ai soccorsi è partita alle 8.30 circa in codice giallo, ma nessuno fortunatamente si è ferito gravemente. Teatro dell’incidente ancora una volta l’incrocio tra via Sant’Eusebio e via Santa Maria a Cologne.

Schianto tra due veicoli all’incrocio di via Sant’Eusebio a Cologne

Due veicoli si sono scontrati all’incrocio in uscita/entrata del paese, tra via Sant’Eusebio e via Santa Maria. Uno è finito contro la recinzione di un’abitazione privata, ma nessuna delle tre persone coinvolte si è ferita gravemente per fortuna. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori di Capriolo e Adro con due ambulanze e un’auto medica da Chiari, mentre per i rilievi e rimettere in sicurezza i mezzi ci sono i Vigili del fuoco di Palazzolo e gli agenti della Locale del Montorfano. A bordo dei due veicoli c’erano una donna di 61 anni e due uomini, uno di 63 e uno di 73, soccorsi in codice verde.

Si segnalano rallentamenti per le operazioni di rilievo e rimozione dei mezzi incidentati. Via Santa Maria è libera e ci si può dirigere verso via Brescia, ma non verso Zocco di Erbusco al momento.