Schianto tra due auto in zona residenziale

La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 10 di venerdì 22 gennaio. Sono due i veicoli coinvolti nell’incidente avvenuto tra via Caduti del Lavoro e via Dei Patrioti, nel quartiere residenziale che sorge in zona cimitero.

Schianto tra due auto

Le cause e l’esatta dinamica del sinistro sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Rovato, che hanno effettuato i necessari rilievi. Dopo l’impatto con la Peugeot l’altra auto, una Dacia Duster, è finita contro la recizione di un’abitazione all’angolo tra via Caduti del Lavoro e via Dei Patrioti. I veicoli sono sensibilmente danneggiati, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per gli automobilisti. Sul posto è comunque intervenuta un’ambulanza dei Volontari di Bornato e l’intervento si è concluso al pronto soccorso dell’ospedale di Chiari in codice verde. Sul luogo dello schianto si è precipitato anche l’assessore Pieritalo Bosio, per sincerarsi della situazione e di eventuali necessità.