Stanno ancora lavorando sul posto i sanitari attivati dalla centrale 112

Schianto tra auto e moto sul posto l’elisoccorso

Dalle prime informazioni rese note da Areu, alle 18 circa è andato in scena uno scontro tra un’auto e una moto sulla rotonda della strada provinciale 64 che collega Pontevico a Chiesuola. A rimanere ferito un uomo che era a bordo della due ruote, per quanto potessero sembrare critiche le sue condizioni è stato rinvenuto in stato di coscienza. Attivati i soccorsi in codice rosso sul posto sono giunti il mezzo di soccorso avanzato con a bordo il medico da Cremona, il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l’infermiere da Manerbio, l’ambulanza della Croce Bianca di Pontevico e l’elisoccorso da Milano, poiché Brescia impegnato in altra missione.

L’uomo di casa a Pontevico è in trasferimento in ambulanza presso il nosocomio cittadino Poliambulanza.

Sul posto a supportare l’intervento dei sanitari e a mettere in sicurezza la scena la Polizia Locale di PONTEVICO.