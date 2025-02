Schianto sulla tangenziale di Capriolo: nulla da fare per un 65enne

Ha invaso la corsia con la sua auto e si è schiantato contro un camion. Non c'è stato niente da fare questo pomeriggio, giovedì, per un automobilista di 65 anni di origine indiana, che percorreva la tangenziale di Capriolo. La strada killer: ormai si può chiamare così, contando tutti gli incidenti, molti dei quali gravi, di cui è stata teatro negli ultimi anni la Sp469 che collega il paese franciacortino al casello di Palazzolo dell'autostrada A4.

Schianto sulla tangenziale di Capriolo

Ancora da chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente, che è avvenuto attorno alle 14.20 lungo il rettilineo a sud della grande curva a 90 gradi che caratterizza quel tratto della variante.

Stando ad una prima sommaria ricostruzione dei fatti, la vittima era a bordo di una Fiat Punto e percorreva la strada in direzione di Capriolo. Forse per un malore, forse per una distrazione, all’improvviso ha invaso la corsia scontrandosi frontalmente con un mezzo pesante che proveniva dalla direzione opposta, e che viaggiava verso Palazzolo. L'impatto è stato micidiale. All'arrivo dei soccorsi - i volontari del soccorso di Capriolo, con i Vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio e di Brescia - non è stato possibile fare altro che affidare ai pompieri le manovre per estrarre il corpo dell'uomo dalle lamiere, e constatare il decesso. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Il corpo è stata portato all’obitorio, mentre la Polizia Locale al momento della stampa era all’opera per rintracciare la famiglia della vittima, residente a Villongo.

Un problema annoso

Della strada killer si parla periodicamente in occasione di tragedie come quella di ieri, che non sono rare. A giugno 2023 due incidenti mortali nel giro di ventiquattro ore avevano indotto i Comuni a organizzare un tavolo di confronto in Broletto per cercare soluzioni che possano mettere in sicurezza la viabilità della zona, che già deve fare i conti con i problemi legati al congestionamento del traffico generato dalle decine di migliaia di veicoli che ogni giorno transitano da Capriolo per gli spostamenti casa-lavoro. In campo ci sono diverse ipotesi a breve e a lungo termine, per cercare di evitare nuove vittime.

