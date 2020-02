Schianto a Camignone allo svincolo della sp510 AGGIORNAMENTO

Due auto si sono scontrate tra via Europa a Camignone di Passirano e lo svincolo della sp510 ed è scattato il codice rosso.

Aggiornamento

La centrale Areu, Azienda regionale emergenza urgenza, aveva segnalato come posizione iniziale dell’incidente l’incrocio semaforico di Camignone, in via Europa. L’incidente, invece, è avvenuto sullo svincolo della sp510. I due feiriti sono stati portati in codice verde all’ospedale di Ome. La missione dei soccorritori si è conclusa alle 7.30.

Schianto a Camignone

L’incidente è avvenuto dopo il semaforo, tra via Europa e lo svincolo di Monticelli, dove potrebbero registrarsi ancora rallentamenti per via delle operazioni di recupero dei mezzi e dei rilievi delle Forze dell’ordine.

È successo alle 6.40 circa e sul posto si sono precipitati i soccorritori di Bornato e del Soccorso Fraterno con un’auto medica e i Vigili del fuoco. Sul posto per ricostruire la dinamica del caso anche la Polstrada di Iseo e il Soccorso stradale di Iseo per rimuovere i veicoli incidentati.

Stando ai dati forniti da Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza, la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso, per poi trasformarsi i; codice verde. A restare feriti, ma sembrerebbe con lesioni non gravi fortunatamente, un uomo di 42 anni è uno di 53.

