Schianto mortale a Fiesse: la vittima è un muratore 54enne.

La vittima dello schianto mortale a Fiesse

Tragedia questa mattina (mercoledì 26 febbraio 2025) a Fiesse. Come riportato da PrimaMantova a perdere la vita il muratore 54enne Brahim Ettoumani residente a Canneto sull'Oglio (nel Mantovano) da circa trent'anni.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 6.15 di oggi a Fiesse a poca distanza dalla frazione di Cadimarco non lontano da Asola e Casalromano, lungo la provinciale 24 che collega Isorella con la provincia di Mantova. Come detto la vittima è Brahim Ettore, muratore di 54 anni di origine marocchina e residente a Canneto sull'Oglio, l'uomo era titolare di n'impresa edile con sede ad Asola.

Ancora da chiarire nel dettaglio le cause che hanno portato allo scontro fatale, sono in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale: dalle prime ricostruzioni pare che l'uomo si trovasse a bordo del suo furgone quando si sarebbe schiantato frontalmente contro un camion proveniente dall'opposta direzione di marcia.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118, purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare per il 54enne. Nessuna conseguenza invece per l'autista 51enne al lavoro per una ditta di trasporti di Pian Camuno in Val Camonica