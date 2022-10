E' il 55enne Rasim Muka l'uomo deceduto nell'incidente mortale di lunedì 10 ottobre a Erbusco.

Schianto mortale a Erbusco, la vittima è un 55enne albanese

L'incidente è avvenuto lunedì 10 ottobre, nel primo pomeriggio, in via Iseo a Erbusco. Un frontale micidiale tra la Punto su cui il 55enne viaggiava, sul sedile passeggero, al fianco del fratello, e un furgone. A perdere la vita Rasim Muka, di nazionalità albanese, che era ospite della famiglia, che vive nella Bassa, a Castrezzato.

Dinamica al vaglio

La dinamica del sinistro è tuttora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Iseo e Darfo Boario, coadiuvati dalla Polizia Locale di Erbusco. Da una prima ricostruzione, comunque, sembra che l'auto, per cause in corso di accertamento, abbia invaso la corsia opposta, piombando addosso al furgone, il cui conducente non è riuscito a evitare lo schianto.

Strada chiusa per ore

Per tutto il pomeriggio di lunedì il tratto di via Iseo compreso tra la rotonda all'intersezione con via Trieste e la località Sala è rimasto chiuso al traffico per i necessari rilievi.